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Melikgazi Belediyesi Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nin Tefrişatına Başlıyor

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nin yapımının tamamlandığını ve tefrişatına başlanacağını duyurdu. Kütüphane, gençlere verimli bir çalışma ortamı sunacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapımı tamamlanan Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nin tefrişatına başlanacağını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçeye 5 yılda gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için birçok proje kazandırdıklarını belirtti.

İlçeye şu ana kadar 15 akıl küpü kütüphane yaptıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle butik projelerle mahallelerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde muazzam bir kütüphaneyi hizmete kazandırıyoruz. 2 kattan oluşan Akıl Küpü Kütüphane'nin yapım çalışmaları tamamlandı. Tefrişatına başlıyoruz. Buralarda gençlerimiz rahat ve konforlu bir ortamda verimli bir şekilde ders çalışacak. Birçok işlevi olan, gençlerimizi mıknatıs gibi çekecek çok güzel imkanların sunulduğu bu tesislerimizle gençlerimizi mutlu edeceğiz. Bu bölgede gençlerimizin ders çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri güzel bir tesis ortaya çıktı. Kütüphanemizin içerisinde büyük çalışma alanı, grup çalışması için ofisler ve kafeterya yer alıyor."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Palancıoğlu Eğitim Güncel Haberler

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