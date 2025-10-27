Haberler

Melikgazi Belediyesi'nden Mobil Sıfır Atık Eğitimleri

Melikgazi Belediyesi'nden Mobil Sıfır Atık Eğitimleri
Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi, ‘Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı’ ile okullarda öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık konularında eğitim veriyor. Eğitimler, çevre bilincini artırmayı amaçlıyor.

Melikgazi Belediyesi, "Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı" ile okullarda öğrencilere eğitim veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı" ile Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisine gelemeyen öğrenciler için okullarda etkinlik düzenleniyor.

Eğitimler kapsamında Melikgazi Anaokulu ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerine geri dönüşümün önemini kavrama, anlama ve uygulama noktasında eğitim verilerek belediyenin sıfır atık projeleri anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda örnek çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle kırsal mahallelerdeki okullarda da eğitimler vereceğiz. Bu çevre farkındalığını artırmada önemli bir rol oynuyor. Eğitimlerimiz kapsamında Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılarak üniversite öğrencileri ile Melikgazi Anaokulu öğrencilerine yetkililerimiz geri dönüşüm ve sıfır atık hakkında görsellerle bilgi verdi. Bu kapsamda öğrencilerin evlerinden getirdikleri atıklar da toplanarak geri dönüşüme destek olan anaokulu öğrencilerine puzzle hediye edildi. Eğitimlerimiz ve sıfır atık çalışmalarımız devam edecek."

