Melikgazi Belediyesinden yeni kentsel dönüşüm projesi

Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde yeni kentsel dönüşüm projesi başlatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydınlıkevler Mahallesi sakinlerinin de katılımıyla Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yeni başlayacak kentsel dönüşüm projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yarınların inşası için kentsel dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Belediye olarak ilçenin birçok bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çorakçılar-Aydınlıkevler Mahallesi'nde de bir noktada kentsel dönüşümü başlatmıştık. Şimdi eski terminalin karşısında da bir çalışma başlıyor. Birkaç ay içerisinde eski blokları kaldırarak yeni inşaata başlayacağız. Orada yüzde 90'ın üzerinde anlaşmalar tamamlandı. Aydınlıkevler'de ilk etapta yapmakta olduğumuz binamız hızlı bir şekilde belirli bir aşamaya geldi. Aydınlıkevler Mahallemizde eski binalar yer alıyor. Buraların dönüşümü için bir ön çalışma yaptık. Mülk sahiplerinin bizlerle anlaşması halinde ihaleye çıkacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah."