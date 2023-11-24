Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi'nde çok amaçlı sosyal tesis yapımına devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi'nde birçok kursun yer alacağı MELMEK sınıfları, bir aile sağlığı merkezi ve gençlere Akıl Küpü Kütüphanesi kazandıracağı çok amaçlı sosyal tesisin yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Tesisin hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel, sanatsal ve sağlık anlamında büyük bir ihtiyacının giderileceği belirtildi.

Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi'nde birçok kursun yer alacağı MELMEK sınıfları, bir aile sağlığı merkezi ve gençlere Akıl Küpü Kütüphanesi kazandıracağı çok amaçlı sosyal tesisin yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Tesisin hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel, sanatsal ve sağlık anlamında büyük bir ihtiyacının giderileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Milletimizin isteklerini ve önerilerini dikkate alıyor, fayda sağlayacak projeler üretiyoruz. Projelerimizde hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, sağlığına ve istihdamına önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Bizler ilçemizi insanımızı çok seviyoruz. İlçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmek için ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlçe sakinlerimizin sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve sağlık hizmetine olan ihtiyaçlarını gidermek hem de gençlerimize ders çalışabilecekleri bir kütüphane yapmak için güzel bir proje hazırlamıştık. Atıl halde bulunan binayı baştan sona onarıyoruz. İnşallah çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak yakında hizmete açacağız. Şimdiden Kıranardı'ya ve Melikgazi'mize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ