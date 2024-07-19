Melikgazi Belediyesi ile hayırsever iş birliğince yapılan Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu açıldı

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever iş birliğince yapılan Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu törenle açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım Beyaz Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çok sayıda cami, Kur'an kursu, okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, parkı hizmete sunduklarını belirtti.

Hayırsever Adem Tanç'ın desteğiyle mahalleye bir de okul yaptıracaklarını anlatan Palancıoğlu, şehir plancısı olduğunu, yaptıkları çalışmalarla hem bölgelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de trafiği rahatlattıklarını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri belediyeciliğinin adından söz ettirmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de hayırseverlere ve belediyeye ilçeye kazandırdıklarından dolayı teşekkür etti.

Duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.