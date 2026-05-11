Melikgazi Belediyesinin mayıs ayı ek meclis toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediyesi mayıs ayı ek meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesini, "2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri" oluşturdu.

Komisyon raporu doğrultusunda meclise sunulan madde oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşümden elde ettikleri dairelerin satışını gerçekleştirerek belediyeye katkı sağladıklarını ifade etti.

Belediye olarak önemli yatırımlara imza attıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de borçsuz belediyeler arasındayız, kendi ölçeğimizdeki belediyeler sıralamasında en öndeyiz. Kredi borcumuz olmadığı gibi kendi öz kaynaklarımızı üretiyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. Borcumuz olmadığı gibi kasamız dolu. Enerji gelirlerimiz her geçen gün artıyor, vergi gelirlerimizi de en verimli şekilde hizmete dönüştürüyoruz. Personel sayımız diğer belediyelerle kıyasladığımızda daha az. Önümüzde 20 civarında açılışımız var. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."