Haberler

Melikgazi Belediyesinin mayıs ayı ek meclis toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediyesinin mayıs ayı ek meclis toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mayıs ayı ek meclis toplantısında 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri kabul edildi. Belediye Başkanı Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projelerinden elde edilen gelirlerle borçsuz bir belediye yönetimi sürdürdüklerini açıkladı.

Melikgazi Belediyesi mayıs ayı ek meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesini, "2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri" oluşturdu.

Komisyon raporu doğrultusunda meclise sunulan madde oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşümden elde ettikleri dairelerin satışını gerçekleştirerek belediyeye katkı sağladıklarını ifade etti.

Belediye olarak önemli yatırımlara imza attıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de borçsuz belediyeler arasındayız, kendi ölçeğimizdeki belediyeler sıralamasında en öndeyiz. Kredi borcumuz olmadığı gibi kendi öz kaynaklarımızı üretiyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. Borcumuz olmadığı gibi kasamız dolu. Enerji gelirlerimiz her geçen gün artıyor, vergi gelirlerimizi de en verimli şekilde hizmete dönüştürüyoruz. Personel sayımız diğer belediyelerle kıyasladığımızda daha az. Önümüzde 20 civarında açılışımız var. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son: Güle güle

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık verdi

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla karşılık verdi
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık verdi

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla karşılık verdi
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı

Tüm dünyaya geçmişler olsun!
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı

Macron çileden çıktı, protokolü bozup sahneye atladı