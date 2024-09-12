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Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kavşakta çalışmaları inceledi

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Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kavşakta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Çalışmalar tamamlandığında şehrin trafik yükünün azalacağını ve ulaşımın rahatlayacağını belirtti.

Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kavşakta yürütülen çalışmaları inceledi.

Palancıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar tamamlandığında şehrin trafik yükünün azalarak ulaşımın rahatlayacağını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yıldırım Beyazıt'ta Olgunlar Caddesi ve Uzay Caddesi'nin olduğu alanda 6 seneyi geçmiş durumda olan mahkeme ve kamulaştırma vardı. Buradaki eski binaların yıkılması için çalışma vardı. Bütün mahkemeler sonuçlandı ve şu anda yolu açabilir hale geldik. Öncelikle elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon, fiber kablo gibi altyapı eksiklikleri yapılıyor. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmalarımız olan asfalt hazırlığı, kaldırımlar, bordürler başlıyor ve nihayetinde asfalt yapılıyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel

Mustafa Palancıoğlu Yıldırım Beyazıt Güncel trafik

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