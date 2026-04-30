Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, İldem bölgesinde ağaç dikimi gerçekleştirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İldem bölgesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dut ağaçları dikti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi'yi hızla yeşillendirmek için çeşitli türdeki büyük ağaçları toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Hayırların en büyüklerinden bir tanesinin ağaç dikmek olduğunu belirten Palancıoğlu, saksılı ağaçların 365 gün dikimini gerçekleştirebildiklerini anlattı.

Palancıoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak sloganımız 'Fidan değil ağaç dikiyoruz'. Ağaçlarımız çok büyük olduğu için elle değil, kepçeyle dikiyoruz. 10-15 yaşında 25-30 kutur genişliğinde çınar yapraklı dut ağaçlarımızı İldem bölgesinde Alparslan Türkeş Bulvarımızdaki refüje diktik. Mevsimini beklemeye gerek kalmıyor. Damlama sulamayla da ağacın köküne sulama işlemi yaptığımız için ağacın büyüyen kökleri yola zarar vermiyor. 5 bin çınar, dut, ıhlamur ve diğer ağaçlardan aldık. Bütün bölgelerimizde ağaçlandırma çalışması bitti ve ışıklandırma devam ediyor."