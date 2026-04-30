Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, İldem bölgesinde ağaç dikimi gerçekleştirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, İldem bölgesinde ağaç dikimi gerçekleştirdi
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İldem bölgesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dut ağaçları dikti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İldem bölgesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dut ağaçları dikti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi'yi hızla yeşillendirmek için çeşitli türdeki büyük ağaçları toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Hayırların en büyüklerinden bir tanesinin ağaç dikmek olduğunu belirten Palancıoğlu, saksılı ağaçların 365 gün dikimini gerçekleştirebildiklerini anlattı.

Palancıoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak sloganımız 'Fidan değil ağaç dikiyoruz'. Ağaçlarımız çok büyük olduğu için elle değil, kepçeyle dikiyoruz. 10-15 yaşında 25-30 kutur genişliğinde çınar yapraklı dut ağaçlarımızı İldem bölgesinde Alparslan Türkeş Bulvarımızdaki refüje diktik. Mevsimini beklemeye gerek kalmıyor. Damlama sulamayla da ağacın köküne sulama işlemi yaptığımız için ağacın büyüyen kökleri yola zarar vermiyor. 5 bin çınar, dut, ıhlamur ve diğer ağaçlardan aldık. Bütün bölgelerimizde ağaçlandırma çalışması bitti ve ışıklandırma devam ediyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı