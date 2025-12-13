Danişmentli Hükümdarı Melik Muhammed Gazi, ölümünün 882'nci yılında anıldı

Danişmentli Hükümdarı Melik Muhammed Gazi, ölümünün 882'nci yılında Kayseri'de anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cami Kebir'in yanında bulunan Melik Muhammed Gazi'nin türbesindeki etkinliğe, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolün katıldı.

Anma programı kapsamında ilk olarak Melik Muhammed Gazi'nin mezarında dua edildi. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından dua edildi ve kısa film gösterimi yapıldı.

Programın ardından Vali Çiçek tarafından Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Melik Muhammed Gazi'nin, Kayseri'nin kimliğine, ruhuna ve medeniyet hafızasına büyük katkı sağladığını ifade etti.