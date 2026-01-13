Sanatçı Melihat Gülses, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sanatçı Melihat Gülses, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gülses, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı,"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in Senegalli bir genç kızın, Awa Marie Fall'un yazdığı, kadın mahremiyetini konu alan "Kırık Çiçeklerin Yumuşak Işığı" isimli romanını okurken fotoğrafladığı kareye oy verdi.

Usta sanatçı, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın Suriye'nin İdlib kentinde engelli kamplarında kalanlara yardım kolisi dağıtması sırasında bir yaşlı kadının kedi sevdiği fotoğrafı seçti.

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin çektiği 13 yaşındaki bedensel engelli yüzücü Zeynep Ahsen Aydın'ın fotoğrafını oylayan Gülses, "Engelin hiçbir şeye engel olamayacağını düşünüyorum." dedi.

Melihat Gülses, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in kedileri kadrajına aldığı "İlk seferinde" başlıklı fotoğrafı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın Duran ailesini "Göçebe" adını verdikleri karavanla çektiği kareyi seçti.

Yarışmanın çok güzel düşünüldüğünü dile getiren sanatçı, "Türkiye sınırları içinde ve dışında Anadolu Ajansında çalışan foto muhabirlerinin gerçekten tüm fotoğrafları çok özel. Hepsi birbirinden güzel çekilmiş. Kendime göre hepsini değerlendirdim. Fotoğraflarda bir mana aradım. Tabii fotoğrafın güzelliği her zaman önemlidir ama onu değerli kılan manadır diye düşünerek, kendi seçimimi yaptım. Herkesin eline sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.