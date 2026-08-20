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Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında açıklama

Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında açıklama
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Bıçaklı saldırıda yaralanan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi hastanede devam ediyor. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğu ancak enfeksiyon riskine karşı hastane ziyaretlerinin yapılmaması gerektiği belirtildi. Tüm geçmiş olsun dilekleri için teşekkür edildi.

(ANKARA) - Geçtiğimiz gün uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi hastanede sürüyor. Meriç'in sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, enfeksiyon riskinin önlenmesi için kendisinin bu aşamada ziyaret edilemeyeceği belirtildi.

18 Ağustos Salı günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Meriç'in sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Melih Meriç'in tedavisi hastanede devam etmekte olup sağlık durumu hekimlerimizin yakın takibi altındadır. Tedavi sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi ve enfeksiyon riskinin önlenmesi amacıyla hekimlerimizin önerileri doğrultusunda hastane ziyaretlerinin bu aşamada gerçekleştirilmemesini önemle rica ediyoruz. Bu süreçte arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten, mesaj gönderen ve desteklerini paylaşan tüm vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, kamu görevlilerine ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, doğrulanmış bilgiler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: ANKA
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