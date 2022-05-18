Melih Gökçek: Elimde belgeler var, Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek - Haberler

Melih Gökçek: Elimde belgeler var, Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayında yine Mansur Yavaş'ı hedef alan sözler sarf etti. Elinde belgelerin olduğunu söyleyen Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" ifadesini kullandı.
Son dönemde yapılan bütün anketlerde Millet İttifakı'nın bir numaralı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'in gündeminden düşmüyor.
CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt veren Gökçek'ten Yavaş için dikkat çeken bir iddia geldi.
Elinde belgeler bulunduğunu öne süren Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.
Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.