Melih Gökçek: Elimde belgeler var, Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek - Haberler

Son dönemde yapılan bütün anketlerde Millet İttifakı'nın bir numaralı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'in gündeminden düşmüyor.

GÖKÇEK'TEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt veren Gökçek'ten Yavaş için dikkat çeken bir iddia geldi.

"ELİMDE BELGELER VAR, YAVAŞ'IN SİYASİ HAYATI BİTECEK"

Elinde belgeler bulunduğunu öne süren Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.

"YAVAŞ'IN YALAN SÖYLEDİĞİNİ KENDİ SESİNDEN İSPAT EDECEĞİM"

Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.