Melih Çınar, CHP Polatlı İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

CHP Polatlı İlçe Başkanlığı'nın 14. olağan kongresinde Melih Çınar, tek listeyle yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Seçim sonrası belirlenen yönetim kurulu üyeleri de açıklandı.

Polatlı Belediyesi Sami Çay Polatlı Konağında yapılan kongrede, divan heyeti oluşturuldu.

Tek liste ile yapılan seçimlerde Melih Çınar yeniden ilçe başkanı oldu.

Çınar'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"İbrahim Halil Bozyel, Murat Deniz, İbrahim Doğan, Mehmet Dölcü, Işıl Erböcü, Kazım Ercan, İnanç Cem Eviner, Latife Mercan Hacıoğlu, İskender Koç, Bilgehan Paçala, Dilan İrem Sezen, Mertali Sırtoğlu, Selma Özen, Mehmet Cem Özkan, Bingül Yavuz Mustafa Nazır Yurtçu."

