Sakarya ve Düzce'den geçen Melen Çayı'nda 30 kasnak ve 5 uzatma ağı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kocaali İlçe Müdürlüğü ve Düzce İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Melen Çayı'nda düzenlediği ortak denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, suya yerleştirilmiş 30 adet kasnak (pinter) ve 5 takım uzatma ağına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu belirtildi.