Melek Zeynep Bulut'un "Eşyanın Sırrına Dair" eseri İngiltere Merkez Bankası Müzesi'nde sergileniyor

Sanat ve mimarlığın kesişiminde ürettiği deneysel mekan müdahaleleriyle tanınan uluslararası ödüllü sanatçı ve tasarımcı Melek Zeynep Bulut'un "Eşyanın Sırrına Dair" (The Living Room Alchemy) adlı enstalasyonu, İngiltere Merkez Bankası Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Banka, Sir John Soane tarafından tasarlanan binasında, 1694'teki kuruluşundan bugüne uzanan tarihine ve dünya ekonomisine ilişkin geniş bir para ve sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

Bankanın ikonik kubbesinin altında konumlanan Bulut'un eseri, hem bu mimari kubbeye hem de yapının tarihsel karakterine oyunlu göndermelerde bulunuyor.

Eser, Gestalt Algı İlkeleri ile tarih boyunca maddeye yaklaşımın temsil ettiği ezoterik bilgiler arasında oyunlu bir diyalog kuran, algının süreksiz doğasına odaklanan deneysel bir mimari müdahaleyi yansıtıyor. Gestalt'ın "gözün dış dünyayı, nesneleri ve insanları gerçek boyutları ve nitelikleriyle değil, zihnin oluşturduğu biçim üzerinden algıladığı" tezine referans veren eser, "üretildiği anda tüketilen, yalnızca ziyaretçinin algısında var olan" bir sergi deneyimi öneriyor.

Işık, ses ve görüntü kırıcılardan oluşan temel bir silindir formundaki eserin varlığı ziyaretçinin dahil olmasıyla görünür oluyor, ziyaretçiyi sonsuzlukta yansıtarak merkezine alıp, illüzyon haline getiriyor. İzleyicinin cismini illüzyona dönüştüren geometrik bir kurgu aracılığıyla, sürekli dönüşen bir sergi deneyimi oluşuyor.

Ziyaretçiler yansıtıcı yüzeyler ve ses ile etkileşime girdikçe, görüntüleri ve sesleri anlık olarak ve yalnızca kendilerinin görebileceği bir şekilde dönüşürken, yeni biçimlerin ve seslerin ortaya çıkmasına olanak tanıyor.

Eser 3 Temmuz'a kadar Londra Mimarlık Festivali programı kapsamında da görülebilecek.

Çalışmalarını İstanbul ve Londra'da sürdüren Bulut'un "Duo" adlı yerleştirmesi, 2024 Londra Tasarım Festivali'nin Landmark Projesi olarak sergilendi ve bu sayede sanatçı uluslararası sahnedeki varlığını daha da güçlendirdi.

Bulut, 2023 Londra Bienali'nde Türkiye'yi temsil ettiği "Açık Yapıt" adlı eserindeki kavramsal berraklığı ve şiirsel malzeme dili vurgusuyla ise sanatseverlerin dikkatini çekti.

Her iki eseriyle sanat profesyonelleri ve sanatseverlerin beğenisini kazanan Bulut, London Design Biennale 2023 Public Award, Red Dot: Design Concept, Createurs Design Award: Sanat ve Tasarım Kürasyonunda Mükemmeliyet, A'Design Award ve son olarak D'Arc: Best Bespoke Art ödüllerinin sahibi oldu.???????