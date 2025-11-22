Haberler

Melek Zeynep Bulut'un 'Açık Anıtlar' Serisi Londra'da Sanatseverlerle Buluşuyor

Sanatçı Melek Zeynep Bulut'un 1 Aralık'ta Londra'daki the Design Museum'da sergilenecek 'Açık Anıtlar' serisi, kamusal alanı yeniden düşünmeye davet eden eserleriyle dikkat çekiyor. Uluslararası ödüller kazanmış serinin anıtsal formları, hafıza nesneleri ve sürdürülebilir üretim yöntemleri ile toplumsal belleği çağrıştırıyor.

Sanatçı Melek Zeynep Bulut'un "Açık Anıtlar (Open Monuments)" adlı serisi, 1 Aralık'ta Londra'daki the Design Museum'da sanatseverlerle buluşacak.

Kamusal alanı yeniden düşünmeye davet eden ve katılımcıyla kurduğu ilişkiyle sürekli dönüşen "Açık Anıtlar" serisi, aynı zamanda 2025 Londra Tasarım Festivali'nin Landmark Projeleri arasında yer alıyor.

Sanatçının 5 uluslararası ödüllü serisi, anıtsal formları, hafıza nesnelerini ve kült kavramları birer enstrüman olarak ele alıyor.

Seri, bir kent mobilyasının oturma, dinlenme gibi temel işlevlerini üstlenirken, kendini kente dayatmayan, aksine onun formlarına karışan soyut bir mekan fikri olarak buluşma ve karşılaşmalara zemin sunuyor.

Formları aracılığıyla toplumsal belleği çağrıştıran ve ışıkla desteklenen eserler, "rammed earth" tekniğiyle tamamen topraktan üretilmesiyle sürdürülebilir nitelik taşıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
