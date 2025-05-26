Melanom Kanserinde Cinsiyete Dayalı Vücut Bölgesi Farklılıkları Belirlendi

Melanom Kanserinde Cinsiyete Dayalı Vücut Bölgesi Farklılıkları Belirlendi
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İngiltere'de yapılan bir araştırma, kadın ve erkeklerin melanom kanserine yakalanma oranlarını kıyafet tercihleri, beden ölçüleri ve saç şekillerine göre farklı vücut bölgelerinde inceledi. Araştırma sonuçları, ultraviyole ışınlara maruz kalmanın etkisiyle bu farklılıkların nedenini ortaya koydu.

İngiltere'de araştırmacılar, bir tür cilt kanseri olan melanomun, kadın ve erkeklerde kıyafet tercihleri, beden ölçülerindeki farklılıklar ve saç şekilleri gibi etmenler nedeniyle farklı vücut bölgelerinde daha sık görüldüğünü tespit etti.

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı (CRUK), melanoma yönelik araştırma yaptı.

İngiltere'de 2018 ve 2022 yılları arasındaki verilerin incelendiği araştırmada melanom vakalarının neredeyse yüzde 90'ının ultraviyole ışınlara aşırı maruz kalmaktan kaynaklandığı ortaya konuldu.

Araştırmada, kadınlar ile erkeklerin vücutlarının farklı bölgelerinde melanoma yakalanmaya eğilimli oldukları görüldü.

Erkeklerdeki her 10 melanom vakasından 4'üne sırt, göğüs, karın dahil olmak üzere gövde kısmında, kadınlardaki vakaların 3'te birinden fazlasına ise bel ile ayaklar arasındaki bölgelerde rastlandığı belirlenen araştırmada, bunun sebebinin kadınlar ile erkekler arasındaki giyim farklılıkları olabileceği bildirildi.

Kıyafet tercihlerindeki farklılıklar nedeniyle güneşin zararlı ışınlarına erkeklerin gövdelerinde, kadınların ise vücutlarının alt bölümünde daha çok maruz kaldıklarına işaret edildi.

Fizyolojik farklılıkların da melanomun kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde daha çok gelişmesine neden olabileceği, erkeklerin üst gövdelerinin kadınlara oranla daha büyük, kadınların ise vücutlarının alt kısmının daha fazla yüzey alanına sahip olduğu belirtildi.

Saçın güneşin zararlı ışınlarından koruduğu, erkeklerin melanoma kafa ve boyun bölgelerinde kadınlara oranla yaklaşık iki kat daha fazla yakalanma riskinin bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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