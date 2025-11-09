Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Mektep Melikgazi'de kariyer söyleşileri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda düzenlenen kariyer inceleme derslerine Vali Gökmen Çiçek katıldı.

Mektep Melikgazi'de öğrenciler için mesleki deneyimlerin paylaşıldığı etkinliklerin önemli olduğuna vurgulayan Çiçek, Kayseri'nin Türkiye'de önemli bir üretim merkezi olduğunu belirtti.

Vali Çiçek, şunları kaydetti:

"Mektep Melikgazi'de alanında en iyiler ile sizleri bir araya getirerek, yarının Türkiye'sinde fikir üreten ve değerli çalışmalar yapmak adına Mustafa başkanımızla beraber böyle bir yola çıktık. Mektep Melikgazi Kayseri'nin en iyilerinden. İleride hem Kayseri tarihine hem de Türkiye'de iz bırakacak eserler ortaya çıkaracak tiyatrolarla, edebi eserlerle, felsefi, tarihi, siyasi eserler bırakacak arkadaşlarımız yetişecek. Dolayısıyla burada eğitim alan sizler, bizim hayatımızda önemli yer kaplıyorsunuz. Sizden ricam Mektep Melikgazi'yi sadece bir kulüp veya değerler eğitimi verilen yer olarak değerlendirmeyin. Burasının liderlerin yetiştirildiği Türkiye'ye örnek çalışma ve örnek bir yer olduğunu hafızalarınızdan çıkarmayın."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, "5, 10 sene sonra Mektep Melikgazi'den mezun olup çok iyi yerlere gelen öğrencilerimiz olacağına inanıyorum. Bu projeyi daha da genişletmek adına farklı fikirlerim var. Onları da hayata geçirirsek buranın daha da güzel olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.