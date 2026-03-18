Meksika lideri Sheinbaum'dan İran'ın 2026 Dünya Kupası'nda Meksika'da oynamasına destek

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, İran'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını Meksika'da oynamak için FIFA ile görüşmeler yürütmesine olumlu baktıklarını söyledi.

Ulusal Saraydaki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını ülkesinde oynama ihtimaline kapı araladı.

Sheinbaum, bir basın mensubu tarafından kendisine yöneltilen "Meksika bu maçlara ev sahipliği yapmaya açık mı?" sorusuna "evet" şeklinde cevap verdi.

İran'ın oynayacağı maçlara Meksika'nın ev sahipliği yapıp yapmayacağına FIFA'nın lojistik kriterler doğrultusunda karar vereceğini dile getiren Sheinbaum, "Bizim açımızdan bir engel yok, biz tüm dünyayla ilişki kuran bir ülkeyiz. Siyasi bir engel çıkarmayacağız, eğer FIFA lojistik olarak (stadyum takvimi, güvenlik) uygun bulursa biz hazırız." diye konuştu.

Sheinbaum, "İran'ın maçları ABD'de oynanması planlanıyordu, ancak turnuvayı Meksika'da gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri konusunda FIFA ile fizibilite çalışmaları yürütülüyor. Konu şu an inceleniyor ve zamanı geldiğinde bilgilendirme yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, yaptığı açıklamada, "Trump, İran Milli Takımı'nın güvenliğini sağlayamayacağını açıkça belirttiğine göre kesinlikle ABD'ye gitmeyeceğiz. Şu anda İran'ın Dünya Kupası maçlarının Meksika'da oynanması için FIFA ile görüşmeler yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.