Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meksika, ICE gözaltısında ölen veya yaralanan vatandaşlar için ABD'ye 22 yazı yolladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meksika, ICE gözaltısında ölen veya yaralanan vatandaşlar için ABD'ye 22 yazı yolladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika hükümeti, ICE gözaltısında ölen ya da yaralanan vatandaşları için ABD adli makamlarına 22 yazı gönderdi. Yazıların 11'ine yanıt alınırken, Ocak 2025'ten bu yana ICE süreçlerinde 18 Meksika vatandaşı hayatını kaybetti.

MEKSİKO, 13 Kasım (Xinhua) -- Meksika hükümeti, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) gözaltı uygulamaları veya operasyonları sırasında hayatını kaybeden ya da yaralanan Meksika vatandaşlarına ilişkin ABD adli makamlarına 22 yazı gönderdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, yazılardan 8'i eyalet başsavcılıklarına, 14'ü ise ilçe savcılıklarına gönderildi. Yazıların 11'inin yanıtlandığı bildirilirken, henüz yanıt vermeyen makamlarla diyaloğun sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, çok sayıda başsavcının vakaların takibi amacıyla Meksika'nın ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarıyla ilave görüşmeler yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Meksika'nın ABD Büyükelçiliği'nin, soruşturmalara ilişkin gelişmelerden haberdar olmak ve Meksika tarafının işbirliğini sunmak üzere Teksas eyaletinin Harris ve Webb ilçeleri ile Kaliforniya'nın Ventura ilçesindeki savcılarla temasta olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, Houston'da bir Meksika vatandaşının yaralandığı son vakada Harris İlçe Bölge Savcılığı, olaya karışan ICE görevlisi hakkında büyük jüri tarafından hazırlanan resmi iddianameyi yayımladı.

Mevcut ABD yönetiminin göreve başladığı Ocak 2025'ten bu yana, ICE'nin gözaltı uygulamaları veya operasyonları sırasında toplam 18 Meksika vatandaşı hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Acemi Cadı'nın Ceren'iydi! Bakın şimdi ne iş yapıyor
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı16

İçlerinde İmamoğlu'na yakın isim de var! Çok sayıda tahliye kararı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyet sınavında 'joker' skandalı! Kursiyerlerin yerine başkası girmiş: 23 şüpheli adliyede

Ehliyet sınavına kursiyer yerine 'joker' girdi! 23 kişi adliyede
Evine giderken silahlı saldırıya uğradı! Bacağından vurdular

Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu! Bacağına sıktılar
Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

4 askerimizin şehit olduğu kazada gündem yaratacak detay