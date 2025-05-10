İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Meksika, Google'a 'Amerika Körfezi' İfadesine Dava Açtı

Meksika, Google'a 'Amerika Körfezi' İfadesine Dava Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak etiketleyen Google'a dava açtıklarını ve bu durumun Meksika'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

MEKSİKO, 10 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Meksika Körfezi'ni Amerikalı kullanıcılar için Google Haritalar'da "Amerika Körfezi" olarak etiketleyen Google'a karşı, bu hamlenin Meksika topraklarının egemenliğini ve uluslararası tanınırlığını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtıklarını söyledi.

Sheinbaum cuma sabah saatlerinde düzenlediği olağan basın toplantısında Google'a dava açıldığını ve "ilk kararın" verildiğini, kararın uygulanmasının beklendiğini belirtti.

ABD'nin "bir eyaletin, bir dağın, bir gölün adını değiştirebileceğini" ve kendi toprakları içindeyse "neye karar verirlerse" onu adlandırabileceğini, ancak Meksika ve Küba tarafındaki bölgelerin adlarının değiştirilemeyeceğini söyleyen Meksika Devlet Başkanı, Google'ın ilgili bölgeleri açıkça ayırt etmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu anlaşmazlık, başta göç ve güvenlik konuları olmak üzere devam eden gümrük vergisi gerilimlerinin ortasında meydana geldi. İki ülkenin yetkilileri bir anlaşmaya varmak için görüşme yaptı.

ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile 6 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Sheinbaum, "samimi bir diyalog" sürdürdüğünü ancak Körfez'in ismi konusunun ele alınmadığını söyledi.

Sheinbaum, "Biz bu konuya değinmedik. Bizim önerimiz şu: Körfez'in tamamını değil ama kendi topraklarına tekabül eden kısmını isimlendirme hakkına sahip oldukları bir karara varılmalı" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Türkan Şoray, 52 sene sonra Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti

52 yıl sonra ilk kez ziyaret etti: Duygusal anlar yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.