Meksika Dışişleri'nden Cjng Operasyonu Açıklaması: Operasyonun Ardından Çıkan Olaylar Kontrol Altına Alındı

(ANKARA) - Meksika Dışişleri Bakanlığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından yaşanan olayların, federal güvenlik güçlerinin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar ve Güvenlik Kabinesi tarafından yürütülen koordineli kolluk operasyonu sonucunda, Meksika'da ve uluslararası düzeyde en çok aranan suçlulardan biri olan kartel liderinin yakalanmasının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon sonrası bazı şiddet olaylarının yaşandığı ancak federal güvenlik güçleri ile yerel makamlar arasındaki koordinasyon sayesinde durumun kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, hükümetin önceliğinin ülkede yaşayan Meksika vatandaşları ile yabancıların güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı.

Güvenlik Kabinesi'nin sabah saatlerinde yaptığı bilgilendirmeye atıf yapılan açıklamada, Jalisco eyaletinde operasyondan etkilenen bölgelerde barış ve güvenliğin yeniden tesis edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Meksika'nın güvenlik stratejisinin ilerlediği ve hukukun üstünlüğünün ülke genelinde geçerli olduğu belirtilerek, operasyonu yürüten güvenlik güçlerinin çalışmaları takdir edildi, operasyonda hayatını kaybedenler anıldı.

Yetkililer ayrıca, yanlış bilgilendirme girişimlerinin arttığı bir dönemde kamuoyunun yalnızca resmi bilgi kanallarına itibar etmesi çağrısında bulundu.

Operasyonun ayrıntıları paylaşıldı

Dışişleri Bakanlığı, CJNG liderine yönelik operasyonun, kapsamlı ulusal ve uluslararası istihbarat sürecinin ardından Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa'da Ordu Özel Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, ABD ve diğer uluslararası kurumlarla istihbarat paylaşımı yapıldığı ancak operasyonun planlanması ve icrasının tamamen Meksika Silahlı Kuvvetleri'nin sorumluluğunda yürütüldüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında CJNG'nin lojistik sorumlusu olduğu belirtilen ve yol barikatlarının koordinasyonunu sağladığı tespit edilen Hugo "H" lakaplı "El Tuli"nin de Jalisco eyaletindeki El Grullo'da öldürüldüğü, ayrıca silah ve nakit para ele geçirildiği kaydedildi.

Şiddet olaylarına müdahale

Operasyonun ardından yetkililere yönelik saldırılar yaşandığı ve 11 eyalette toplam 85 yol kapatma olayı bildirildiği aktarılan açıklamada, Ulusal Komuta Merkezi'nin devreye alınmasıyla aynı gün ulaşımın yeniden sağlandığı ifade edildi.

7 eyalette toplam 70 kişinin gözaltına alındığı, Jalisco'da görev yapan federal güçlere ek olarak 2 bin 500 personelin daha sevk edildiği ve bunun caydırıcı etki oluşturduğu bildirildi.

Yetkililer, tüm federal otoyolların yeniden ulaşıma açıldığını, önleyici tedbir olarak askıya alınan bazı uçuşların ise kısa süre içinde tamamen normale dönmesinin beklendiğini kaydetti.

Dezenformasyon uyarısı

Açıklamada, panik oluşturmak amacıyla yanlış ve yapay zeka üretimi içerikler yayan hesapların tespit edildiği, olası suç bağlantılarının incelendiği belirtildi. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un yayılan bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısı yaptığı aktarıldı.

Ulusal güvenlik stratejisinde değişiklik yapılmayacağı, koordinasyonun güçlendirileceği ve sivillerin korunmasına yönelik tedbirlerin artırılacağı ifade edilen açıklamada, CJNG içinde olası yeniden yapılanmaların yakından takip edildiği bildirildi.

Operasyonun amacının hedef kişinin yakalanması olduğu, silahlı müdahalenin ise güvenlik güçlerine yönelik doğrudan saldırıya karşılık gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, hukukun üstünlüğünün ülke topraklarında bulunan herkesin güvenliği ve refahını korumayı amaçladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca Meksika'daki diplomatik misyonlarla temasın sürdüğünü, herhangi bir yabancı ülke vatandaşının olaylardan etkilendiğine dair bir bildirim bulunmadığını ve olası yardım taleplerine hazır olunduğunu bildirdi.

