Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Trump'a Yanıt

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksiko'yu 'Latin Amerika'nın en tehlikeli şehri' olarak nitelendirmesine karşı çıkarak, Washington'daki şiddet oranlarının daha yüksek olduğunu belirtti.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Meksiko'yu " Latin Amerika'nın en tehlikeli şehri" olarak nitelendirmesine cevaben, ABD'nin başkenti Washington'da şiddet oranının çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Sheinbaum, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Meksiko'ya yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

" Latin Amerika'nın en tehlikeli şehri" ifadesine katılmadığını belirten Sheinbaum, "Meksiko, Latin Amerika'nın en tehlikeli şehri değil, kişi başına düşen suç oranı bakımından daha yüksek olan başka şehirler var." dedi.

2024'te Washington'da 187, Meksiko'da ise 978 cinayet işlendiği bilgisini paylaşan Sheinbaum, nüfusa oranla Washington'ın daha tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Sheinbaum, "Meksiko'nun nüfusu 9 milyondan fazla, Washington'ın ise 700 bin. Bu nedenle Washington'da 100 bin kişi başına düşen cinayet oranı 27, Meksiko'da ise 10." ifadelerini kullandı.

Trump, Washington'a Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını savunurken Meksiko'nun "dünyadaki en kötü ve tehlikeli yerlerinden biri" olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.