Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Trump'a Yanıt

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Meksiko'yu " Latin Amerika'nın en tehlikeli şehri" olarak nitelendirmesine cevaben, ABD'nin başkenti Washington'da şiddet oranının çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Sheinbaum, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Meksiko'ya yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

" Latin Amerika'nın en tehlikeli şehri" ifadesine katılmadığını belirten Sheinbaum, "Meksiko, Latin Amerika'nın en tehlikeli şehri değil, kişi başına düşen suç oranı bakımından daha yüksek olan başka şehirler var." dedi.

2024'te Washington'da 187, Meksiko'da ise 978 cinayet işlendiği bilgisini paylaşan Sheinbaum, nüfusa oranla Washington'ın daha tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Sheinbaum, "Meksiko'nun nüfusu 9 milyondan fazla, Washington'ın ise 700 bin. Bu nedenle Washington'da 100 bin kişi başına düşen cinayet oranı 27, Meksiko'da ise 10." ifadelerini kullandı.

Trump, Washington'a Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını savunurken Meksiko'nun "dünyadaki en kötü ve tehlikeli yerlerinden biri" olduğunu söylemişti.