Meksika lideri Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD askerlerinin Meksika'da operasyon düzenlemesi fikrinin gündemde olmadığını söyledi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendiren Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine de değindi.

Sheinbaum, görüşmede Trump'ın ABD askerlerinin Meksika'da kartellere yönelik operasyon düzenleme olasılığına ilişkin sorusuna, "Hayır, bu bizim gündemimizde değil, ancak egemenliğimiz çerçevesinde işbirliği yapmaya devam ediyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Trump'a, Meksika'nın askeri müdahalelere karşı olduğunu aktardığını belirten Sheinbaum, "Bana Venezuela konusundaki tutumumuzu sordu, ben de bunun resmi tutumumuz olduğunu, bir Anayasamız bulunduğunu ve askeri müdahaleleri desteklemediğimizi söyledim." diye konuştu.

Sheinbaum, Trump ile çeşitli konuları ele aldıklarını belirterek, özellikle egemenliğe saygı çerçevesinde güvenlik, uyuşturucu kaçakçılığının azaltılması ile ticaret ve yatırım başlıklarını görüştüklerini ifade etti.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, "Kartellere karşı kara harekatlarına başlayacağız. Karteller Meksika'yı kontrol ediyor. Bu ülkede olup bitenleri görmek ve izlemek çok üzücü." ifadelerini kullanmıştı.