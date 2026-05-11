Meksika, Küba'ya bir kez daha insani yardım gönderecek

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba'ya yönelik ambargolara 1962'den bu yana karşı olduklarını, ülkeye ulaştırılmak üzere bir kez daha insani yardım gemisi göndereceklerini bildirdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ada ülkesi Küba ile her daim kardeşlik ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sheinbaum, Küba'ya yönelik ambargolara 1962'den bu yana karşı olduklarını vurgulayarak, "Biz, halkların kendi kaderini tayin hakkına inanıyoruz, kaldı ki bu hak Meksika anayasasında da yer almaktadır. Küba'ya yönelik abluka konusunda ise hiçbir zaman mutabık kalmadık. Ablukanın gündeme geldiği 1962'deki ilk andan itibaren bu uygulamaya karşı çıktık." ifadelerini kullandı.

Küba'ya doğru yeni insani yardım gemisi göndereceklerini dile getiren Sheinbaum, "İnsani yardım gönderiyoruz, hatta bugün Küba'ya doğru yeni bir insani yardım gemisi yola çıkıyor. Meksika, dünyanın tüm uluslarıyla, özellikle de Küba ile her zaman kardeşlik ve dayanışma içinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika hükümeti, donanmaya ait bir gemiyle Küba'ya en son 27 Nisan'da süt tozu, pirinç, mısır unu ve temel tıbbi malzemelerden oluşan insani yardım paketini başkent Havana'ya ulaştırmıştı.

Sevkiyatın, Küba'da gıda karnesiyle dağıtılan temel ürünlerde yaşanan ciddi tedarik sorunlarının ardından, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'ın "kardeşlik ve dayanışma" talimatıyla hazırlandığı belirtilmişti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.