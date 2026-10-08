Haberler

Meksika'da yönetici adaylarına çifte vatandaşlık yasağı 2028'de yürürlüğe girecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, devlet başkanlığı, valilik ve Mexico City belediye başkanlığı adaylarına çifte vatandaşlık yasağı getiren kararnameyi imzaladı. 2028'de yürürlüğe girecek düzenleme yalnızca adayları etkileyecek, halkın çifte vatandaşlığına engel getirmeyecek.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkede devlet başkanlığı, eyalet valiliği ve başkent Mexico City belediye başkanlığı için aday olacak kişilerin çifte vatandaş olmasını yasaklayan anayasa reformunu öngören kararnameyi imzaladı.

Sheinbaum, imza töreninde yaptığı açıklamada, "2028 yılından itibaren valilik, hükümet başkanlığı, devlet başkanlığı veya belediye başkanlığına aday olmak isteyen herkesin Meksikalı olması gerekecektir. Bu kararnamenin konusu budur." ifadelerini kullandı.

Buna göre, 2028'de yürürlüğe girecek kararnameyle halihazırda çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin, söz konusu görevlere aday olmadan önce ikinci vatandaşlıklarını bırakmaları gerekecek.

Kararname, Meksika halkının çifte vatandaş olmasının önüne bir engel koymazken bu karardan yalnızca yönetici pozisyonlarına aday kişilerin çifte vatandaşlığı etkilenecek.

Kaynak: AA
İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

Bir ülke onun için ayağa kalktı! 15 gün sonra kahreden haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK, 21 kişi için beklenen adımı attı
Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı
Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi

İstifa edecek mi? Son kararını verdi
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Sibirya'daki veba şüphesi pandemi korkusu yarattı! Uzmanlar risk konusunda net konuştu

Şüphe olmaktan çıkıyor mu? Uzmanlar risk konusunda net konuştu
Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

İstanbul'daki faciadan ilk görüntüler! Çığlıklar yürekleri dağladı