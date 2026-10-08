Meksika'da yönetici adaylarına çifte vatandaşlık yasağı 2028'de yürürlüğe girecek

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkede devlet başkanlığı, eyalet valiliği ve başkent Mexico City belediye başkanlığı için aday olacak kişilerin çifte vatandaş olmasını yasaklayan anayasa reformunu öngören kararnameyi imzaladı.

Sheinbaum, imza töreninde yaptığı açıklamada, "2028 yılından itibaren valilik, hükümet başkanlığı, devlet başkanlığı veya belediye başkanlığına aday olmak isteyen herkesin Meksikalı olması gerekecektir. Bu kararnamenin konusu budur." ifadelerini kullandı.

Buna göre, 2028'de yürürlüğe girecek kararnameyle halihazırda çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin, söz konusu görevlere aday olmadan önce ikinci vatandaşlıklarını bırakmaları gerekecek.

Kararname, Meksika halkının çifte vatandaş olmasının önüne bir engel koymazken bu karardan yalnızca yönetici pozisyonlarına aday kişilerin çifte vatandaşlığı etkilenecek.

Kaynak: AA