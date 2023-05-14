Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü

Güncel Haberler

- Meksika'da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü Meksika'nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde bir tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

- Meksika'da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde bir tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde yer alan Tampico şehri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir tır ile minibüs çarpıştı. Her iki aracın da alevler içinde kaldığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıklarken, olay yerindeki çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Tamaulipas Seçim Sonuçları
Tamaulipas Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tamaulipas Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

Tamaulipas Sonora Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title