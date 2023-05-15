Meksika'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 26 kişi öldü
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MEXICO Meksika'nın kuzeyinde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.
MEXICO Meksika'nın kuzeyinde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Tamaulipas eyaletinde meydana gelen kazada, çarpışmanın ardından yangın çıktığını bildirdi.
Kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi öldü.
Kaza mahallinde kamyonun sadece dorsesinin bulunduğunu belirten yetkililer; sürücünün kamyonun çekici bölümüyle kaçmış olabileceğini değerlendiriyor.
Kazanın nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel