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Meksika'da İsrail Büyükelçiliği önündeki Refah eylemine polis müdahalesi

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Meksika polisi, İsrail'in son günlerde Refah'a yönelik artan saldırılarını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçisi gruba biber gazıyla müdahale etti.

- Meksika'da İsrail Büyükelçiliği önündeki Refah eylemine polis müdahalesi

MEXİCO CİTY - Meksika polisi, İsrail'in son günlerde Refah'a yönelik artan saldırılarını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçisi gruba biber gazıyla müdahale etti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin ardından son günlerde Refah'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken dünya genelinde İsrail karşıtı eylemler de sürüyor. Eylemlerin bir diğer adresi Meksika'nın başkent Mexico City oldu. Yüzlerce Meksikalı, "Refah için acil eylem" adlı gösteriye katılmak üzere İsrail'in Mexico City Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. İsrail karşıtı sloganlar atan eylemciler, İsrail'in Refah'a yönelik ağır bombardımanını protesto etti. Meksika hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini talep eden eylemciler, büyükelçilik önündeki polisle karşı karşıya geldi. Demir bariyerleri aşarak büyükelçiliğe girmeye çalışan eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Bazı göstericileri gözaltına alan polis, "dağılın" uyarısına karşı gelen eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler ise polise taş atarak karşılık verdi. Bazı eylemciler ise ellerini kırmızıya boyayarak tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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