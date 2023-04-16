Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki tatil beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırının 20 kişilik silahlı grup tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken; sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tatilcilerin silah sesleriyle panikle etrafa kaçışmaları yer alıyor.

Meksika basınında yer alan habere göre, kimliği belirsiz kişiler, eyalete bağlı La Palma tatil beldesindeki eve silahlı baskın gerçekleştirdi.

7 KİŞİ VERDİ

Saldırıda 3'ü kadın, biri çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Yetkililer, saldırının 20 kişilik silahlı grup tarafından gerçekleştirildiğini ve doğrudan bir grubun hedef alındığını bildirdi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tatilcilerin silah sesleriyle panikle etrafa kaçışmaları yer alıyor. Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.