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Meksika'da çifte vatandaşların devlet başkanlığı ve valilik adaylığı yasaklandı

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Meksika'da çifte vatandaşların devlet başkanlığı ve valilik adaylığı yasaklandı
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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, çifte vatandaşların devlet başkanlığı, valilik ve Meksiko belediye başkanlığına aday olmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Resmi Gazete'de yayımlandı; adaylar 2028'den itibaren diğer vatandaşlıklarından vazgeçecek.

MEKSİKO, 8 Ekim (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, çifte vatandaşlığı olan kişilerin devlet başkanlığı, eyalet valiliği ve Meksiko belediye başkanlığı seçimlerinde aday olmasını yasaklayan anayasa reformu kararnamesini imzaladı.

Kararname daha önce Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmış ve gerekli sayıda eyalet yasama organınca kabul edilmişti. Federasyon Resmi Gazetesi'nde çarşamba günü yayımlanarak derhal yürürlüğe giren kararname kapsamındaki yeni kurallar 2028 seçim sürecinden itibaren uygulanacak.

Sheinbaum, Ulusal Saray'da düzenlenen imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün imzaladığımız kararname uyarınca hiçbir devlet başkanı ve vali çifte vatandaşlığa sahip olamayacak" dedi.

Düzenlemeye göre, söz konusu üst düzey görevlere yönelik seçimlerde aday olmak isteyenler, adaylıklarını ülkenin seçim makamlarına kaydettirmeden önce diğer vatandaşlıklarından vazgeçmek zorunda olacak.

Sheinbaum'un hukuk danışmanı Luisa Maria Alcalde'ye göre Sheinbaum yönetimi, söz konusu düzenlemeyi yabancı müdahaleyi önlemeye yönelik bir yöntem olarak gündeme getirdi.

Kaynak: Xinhua
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