Haberler

Meksika'da 6,5 Büyüklüğündeki Deprem: 2 Ölü, 12 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'nın Guerrero eyaletinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı. Eyalet Valisi, depremin merkez üssünün San Marcos kasabasının yakınında olduğunu açıkladı.

MEKSİKO, 3 Ocak (Xinhua) -- Meksika'nın güneyinde cuma günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Guerrero Eyaleti Valisi Evelyn Salgado, depremin merkez üssünün bulunduğu eyalette 50 yaşındaki bir kadının evinin çökmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre deprem nedeniyle yapılan tahliye sırasında Benito Juarez belediyesinde 60'lı yaşlarındaki bir adam bilincini kaybederek yere düştü ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada, deprem müdahale protokolünün devreye alınmasının ardından yaptığı açıklamada, 12 kişinin yaralandığını ve farklı mahallelerde elektrik kesintileri nedeniyle 18 şikayet alındığını söyledi.

Brugada, iki binanın çökme riski açısından değerlendirildiğini, önlem amacıyla 34 bina ile beş evin de incelemeye alındığını belirtti.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, yerel saatle 07.58'de meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletindeki San Marcos kasabasının yaklaşık 4 kilometre güneybatısında ve 5 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Başkentte sarsıntılar hissedilmeden birkaç saniye önce sokaklardaki hoparlörlerden deprem uyarısı yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?