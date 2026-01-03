Meksika'da 6,5 Büyüklüğündeki Deprem: 2 Ölü, 12 Yaralı

MEKSİKO, 3 Ocak (Xinhua) -- Meksika'nın güneyinde cuma günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Guerrero Eyaleti Valisi Evelyn Salgado, depremin merkez üssünün bulunduğu eyalette 50 yaşındaki bir kadının evinin çökmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre deprem nedeniyle yapılan tahliye sırasında Benito Juarez belediyesinde 60'lı yaşlarındaki bir adam bilincini kaybederek yere düştü ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada, deprem müdahale protokolünün devreye alınmasının ardından yaptığı açıklamada, 12 kişinin yaralandığını ve farklı mahallelerde elektrik kesintileri nedeniyle 18 şikayet alındığını söyledi.

Brugada, iki binanın çökme riski açısından değerlendirildiğini, önlem amacıyla 34 bina ile beş evin de incelemeye alındığını belirtti.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, yerel saatle 07.58'de meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletindeki San Marcos kasabasının yaklaşık 4 kilometre güneybatısında ve 5 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Başkentte sarsıntılar hissedilmeden birkaç saniye önce sokaklardaki hoparlörlerden deprem uyarısı yapıldı.