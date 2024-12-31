Üye Girişi
Haberler
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"

Mekke'nin Fethi Anısına Program Düzenlendi

Mekke'nin Fethi Anısına Program Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı gerçekleştirildi. Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Kur'an okundu, şiir dinletisi yapıldı ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. AGD Adana Şubesi Başkanı, Mekke'nin fethinin sadece bir zafer değil, tüm mazlumların özgürlük mücadelesinin de sembolü olduğunu vurguladı.

Adana'da, Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Menderes Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) gerçekleştirilen " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programında sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve şiir dinletisi sunuldu.

AGD Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz, bugün tarihin en anlamlı ve en büyük zaferlerinden biri olan Mekke'nin fethini hatırlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Mekke'nin Fethi'nin sadece coğrafi bir zafer olmadığını, yüce bir inancın ve kutlu bir direnişin zaferi olduğunu belirten Beyaz, şunları kaydetti:

" Mekke'nin fethi sadece bir şehrin zaferi değil aynı zamanda tüm mazlumların özgürlük ve adalet mücadelesinin de zaferidir. Mekke bir zamanlar İslam'a karşı hiddetle savaşanların kalesiydi. Ama efendimiz Hazreti Muhammed ve sahabeler hiçbir güç karşısında teslim olmadılar. Onlar Mekke'yi değil tüm insanlık tarihini değiştirdiler. Onlar zulmün karşısında dik durarak insanlığa gerçek özgürlüğü adaleti ve cihadın ne olduğunu öğrettiler. Bugün Mekke'nin fethi gibi Kudüs'ün özgürlüğü için de direnen kardeşlerimiz var. Kudüs sadece bir şehir değil tüm müminler için bir simge bir kimliktir. Kudüs bir halkın direnişini ve inancını sembolüdür."

Programa, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
img

Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
img

İşte Icardı'nin yeni aşkı
img

Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

2015, 2016 ve 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır? Hangisi, 16. yüzyılda Batı Avrupa'ya İstanbul'dan götürüldüğü içi İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadaki adını Türkçeden almıştır? Regaip Kandili ne zaman 2025? En çok yapraklı yonca toplam kaç yapraklıdır? Guinness Dünya Rekorları'na göre, bilinen en çok yaprakli yonca toplam kaç yapraklıdır? 21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Ligi'nde oynanan Sunderland-Barnsley maçında Barnsley forveti Ashley Ward, maçın 33. ila 37. dakikaları .... Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi neden terk etti? Kurumsal yeni yıl mesajları 2025! Çalışanlara yılbaşı kutlama mesajı örnekleri Sevgiliye yılbaşı mesajı 2025! Kız erkek arkadaşa, flörte yeni yıl kutlama mesajları O Ses Türkiye sunucusu Saadet kimdir? 2025 Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.