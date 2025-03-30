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Mekke'de Milyonlarca Müslüman Bayram Namazını Kıldı

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Mekke'de 4 milyondan fazla Müslüman, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için Mescid-i Haram'da bir araya gelerek bayram namazını kıldı. İmam Abdurrahman Sudeysi, bayram vesilesiyle bir hutbe sundu.

- Mekke'de milyonlarca Müslüman bayram namazını kıldı

MEKKE - Mekke'de 4 milyondan fazla Müslüman, Ramazan ayının sona ermesiyle Mescid-i Haram'da bayram namazını kıldı.

Ramazan Bayramı kutsal topraklarda coşkuyla karşılandı. Ramazan ayını ibadet için kutsal topraklarda geçiren 4 milyondan fazla Müslüman, Kabe'de buluştu. Gece yarısından itibaren Müslümanların kıblesi Kabe çevresinde toplanan milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının sona ermesiyle Mescid-i Haram'da bayram namazını kıldı. Namazı kıldıran Mescid-i Haram İmamı Abdurrahman Sudeysi, Ramazan Bayramı vesilesiyle tebriklerini ileten bir hutbe de verdi.

Mekke'de Milyonlarca Müslüman Bayram Namazını Kıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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