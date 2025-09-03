Mekke'de Gençlere Yoğun Arapça Eğitimi

Türkiye İlahiyatlılar Derneği ve İlahiyat Akademi işbirliğiyle düzenlenen Mekke Dil Eğitimi Programı kapsamında gençlere, pratik ve yoğunlaştırılmış Arapça dil eğitimi verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilen 4 farklı kafileyle birlikte yaklaşık 350 öğrenci, Mekke-i Mükerreme'nin manevi atmosferinde yoğunlaştırılmış Arapça dil eğitiminin yanı sıra umre ibadetlerini de yerine getirdi.

Program kapsamında öğrenciler, anadili Arapça olan hocalardan pratik ve yoğunlaştırılmış dil eğitimi aldı. Mekke'nin kadim ilim mirasını yaşama fırsatı bulan gençler, İslam coğrafyasının kalbinde, farklı kültürlerle tanışarak uluslararası bir vizyon kazandı.

Mekke Dil Eğitimi Programı, gençlere yalnızca bir dil öğretmiyor, aynı zamanda onların kültürel, sosyal ve dini gelişimlerini de destekliyor. Mekke'nin ruhani atmosferinde geçirilen bu yolculuk, katılımcıların hem bireysel hem akademik hayatlarına derin izler bırakıyor.

Türkiye İlahiyatlılar Derneği ve İlahiyat Akademi tarafından düzenlenen program, gençlere dünyanın kapılarını aralamayı, onları bilgi, bilinç ve temsil gücü yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.