Üye Girişi
Haberler

Meke Gölü Kış Mevsiminde Yabancı Turistlerin Uğrak Yeri Oluyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, kış mevsiminde de karavanla geziye çıkan yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Meke Gölü yeraltı sularının çekilmesi ve kuraklık gibi sebeplerden dolayı kurudu. Buna rağmen yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Meke Gölü, kış mevsiminde de karavanları ile seyahat eden yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Meke Gölü kış mevsiminde de yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, kış mevsiminde de karavanla geziye çıkan yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kış mevsimi olmasına rağmen karavan ile Türkiye'ye gelen turistler, Karapınar'da doğal güzellikleri geziyor, Meke Gölü'ne uğramadan gitmiyor.

Meke Gölü yeraltı sularının çekilmesi ve kuraklık gibi sebeplerden dolayı kurudu. Buna rağmen yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Meke Gölü, kış mevsiminde de karavanları ile seyahat eden yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Karavanları ile Fransa'dan yola çıkan ve birçok Avrupa ülkesini gezdikten sonra Türkiye'ye ulaşan Amerikalı Joseph Reincke ve Fransız eşi Amélie Vastel Reincke çifti Meke Gölü'nde mola verdi. Yürüyüş yapıp, gün batımını ve gün doğumunu izleyen turistler 2 gün boyunca burada kamp yaptı. Çift burada kendilerine ikram edilen Konya etli ekmeğinden de yedi.

Reincke çifti, 4 ay önce Fransa'dan ayrıldıklarını anlatarak, "Evliyiz ve Fransa'daki karavanımızda birlikte yaşıyoruz. Macaristan, Sırbıstan, Bulgaristan'ı gezip Türkiye'ye ulaştık. 3 aydır Türkiye'de seyahat ediyoruz. Akdeniz kıyısı boyunca güneye, Datça'ya doğru yola çıktık. Truva, Efes, Pamukkale gibi tarihi yerleri gezdik. Ayrıca Türklerle birlikte iki farklı çiftlikte çalışarak zaman geçirdik. Türk insanı çok dost canlısı ve nazikti. Kültürümüzü paylaşmanın ve Türk kültürünü öğrenmenin keyfini yaşadık. En sevdiğimiz yiyecekler çiğ köfte ve etli ekmek oldu. Meke Gölü'nde keyifli vakit geçirdik, gerçekten çok güzel. Çok güzel bir ülkeniz var ve biz ziyaret etmekten çok keyif alıyoruz. 3 hafta daha Türkiye'yi gezeceğiz. Burası çok güzel bir ülke. İnsanları çok misafirperver. Kültürel yerleri gezip insanlarla tanışıyoruz. Türkiye'nin yemekleri harika. Sıcak bir mevsimde yeniden gelmek istiyoruz. Meke Gölü'nde 2 gündür kamptayız. Çok sakin bir yer ama suyunun olmaması çok üzücü. Her şeye rağmen ilginç bir yer" dedi.

Çift, ayrıca ilçenin diğer doğal güzelliklerinden Acıgöl'ü de gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karapınar Türkiye Konya Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title