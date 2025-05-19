Mehteran Birliği'nden Times Meydanı'nda Görkemli Konser

Mehteran Birliği'nden Times Meydanı'nda Görkemli Konser
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Mehteran Birliği'nden Times Meydanı'nda Görkemli Konser
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New York'ta düzenlenen Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği 60 kişilik ekibi ile Times Meydanı'nda büyük ilgi gören bir konser verdi. Osmanlı dönemine ait marşlar ile izleyicilere tarihi bir müzik ziyafeti sundu.

- Mehteran Birliği'nden Times Meydanı'nda görkemli konser

NEW YORK - New York'un ünlü Times Meydanı, Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali kapsamında Türkiye'den gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserine ev sahipliği yaptı. 60 kişilik ekibin sahne aldığı gösteri, Türk ve Amerikalı izleyicilerden büyük ilgi gördü.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali çerçevesinde Times Meydanı'nda sahne alan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, izleyenlere tarihi bir müzik ziyafeti sundu. 60 kişilik ekibin yer aldığı gösteride, Osmanlı dönemine ait marşlar ve geleneksel ezgiler yankılandı.

Mehter marşlarına yoğun ilgi

Times Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere hem Türk vatandaşları hem de Amerikalı turistler yoğun ilgi gösterdi. Mehteran Birliği'nin marşları eşliğinde bayraklarla alanı dolduran izleyiciler, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek o anları ölümsüzleştirdi. Özellikle "Ceddin Deden", "Genç Osman" gibi tarihi marşlar büyük alkış aldı.

New York Başkonsolosluğu başta olmak üzere birçok Türk sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de konsere katıldı. Mehter takımının tarihi kıyafetlerle gerçekleştirdiği performans, şehirde adeta kültürel bir şölen havası estirdi. Festival kapsamında düzenlenen bu konser, Türk kültürünün tanıtımına önemli katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel
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