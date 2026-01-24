Mehmetçiğin karlı arazide gece eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde karlı arazide gerçekleştirilen Mehmetçik'in eğitimine dair fotoğrafları paylaştı. 3'üncü Ordu Komutanlığına bağlı birliklerin zorlu şartlardaki eğitimleri dikkat çekti.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerimizin zorlu şartlardaki gece eğitimlerinden kareler" denilerek, Mehmetçiğin gece eğitiminden fotoğraflar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel