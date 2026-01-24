Haberler

Mehmetçiğin karlı arazide gece eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde karlı arazide gerçekleştirilen Mehmetçik'in eğitimine dair fotoğrafları paylaştı. 3'üncü Ordu Komutanlığına bağlı birliklerin zorlu şartlardaki eğitimleri dikkat çekti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin karlı arazideki gece eğitiminden fotoğraflar paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerimizin zorlu şartlardaki gece eğitimlerinden kareler" denilerek, Mehmetçiğin gece eğitiminden fotoğraflar yer aldı.

