Samsunlu öğrencilerin yazdığı duygu dolu mektuplar Mehmetçiğe moral oldu

Şırnak'ta görev yapan Mehmetçik, Samsun'un Kahyalı İlkokulu öğrencilerinin yazdığı duygusal mektuplarla moral buldu. Öğrencilerin içten mesajları askerleri oldukça etkilerken, askerler de öğrencilere cevap mektupları gönderdi.

ŞIRNAK'ta vatani görevini sürdüren Mehmetçik, Samsun'da ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı duygu yüklü mektuplarla moral buldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Kahyalı İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeline ulaştırıldı. Kato Dağı eteklerinde zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçik, miniklerin içten mesajlarını büyük bir ilgiyle okudu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada askerler, kendilerine gönderilen mektuplara kayıtsız kalmayarak öğrencilere cevap yazdı. Mehmetçiğin karşılık verdiği mektuplar, öğrencilere gönderildi. Öte yandan öğrenciler ile Mehmetçik arasında kurulan bu anlamlı bağ, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesaplarından paylaşılarak duyuruldu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
