Yazar Gönen, mezun olduğu ilkokulda öğrencilerle buluştu

KIRŞEHİR'li yazar ve matematik öğretmeni Mehmet Gönen, yıllar sonra mezun olduğu Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Kırşehir'de doğup büyüyen Mehmet Gönen, ilkokul ve ortaokul eğitimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Asıl mesleği matematik öğretmenliği olan Gönen, aynı zamanda sosyal medyada içerik üretip, çocuklara yönelik edebiyat alanında da eserler kaleme alıyor. 'Mucizenin Adı Umut', 'Tekno Kahraman' ve 'Ya Şarjım Biterse' kitaplarının yazarı Gönen, yıllar sonra mezun olduğu Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek okul bahçesinde çocuklarla oyunlar oynadı, kitaplarıyla ilgili soruları yanıtladı ve eserlerini imzaladı. Eserlerinde çocukların teknoloji bağımlılığına dikkat çektiğini belirten Gönen, "Kitaplarımda çocukların teknoloji bağımlılığından uzaklaşıp kendi yeteneklerini keşfetmelerini, dil ve el becerilerini geliştirerek üretken bireyler olmalarını amaçlıyorum. Bu okulda hem başarılar hem de başarısızlıklar yaşadım ancak teknolojiyi becerilerimizi geliştirmek için kullanıyorduk, bugün ise çocuklara doğru ortam ve yöntemi sunmamız gerekiyor. Kırşehir'de yaşadığım anılar kitaplarımın temelini oluşturuyor ve bu okulda çocuklarla olmak bana ailemle birlikteymişim hissi veriyorö dedi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Cahide Karakaş Tan ise, "Okulumuzdan mezun olup çocuk edebiyatına değerli eserler kazandıran Mehmet Gönen'i ağırlamak, öğrencilerimize hayatta neler başarabileceklerini göstermek açısından büyük bir fırsattır. Okuma alışkanlığının ailede başlayıp, okulda devam ettiğini göstermek ve teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu buluşmayı çok önemsiyoruzö diye konuştu.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,