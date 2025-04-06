Mehmet Fatih Kacır'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Tebriği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Savaşı'mız sırasında milletimizin en doğru haberleri almasını temin etmek için kurulan ve bugün küresel ölçekte faaliyet gösteren dev bir medya kuruluşu haline gelen Anadolu Ajansının 105. yaşını tebrik ediyorum."