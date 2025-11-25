Haberler

Mehmet Bozkuş'tan Öğrencilere Kış Yardımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da iş insanı Mehmet Bozkuş, 6 ilçede 648 ihtiyaç sahibi öğrenciye mont ve bot hediye ederek onlara destek sağladı. Bozkuş, yardımların her yıl devam edeceğini ve topluluğun dayanışmasının önemini vurguladı.

Diyarbakır'da iş insanı Mehmet Bozkuş, 6 ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

Bozkuş, yaptığı yazılı açıklamada, Eğil, Dicle, Hani, Hazro, Lice ve Çüngüş ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 648 öğrenciye birer mont ve bot hediye edildiğini belirtti.

Öğrencilere yönelik bu desteğin her yıl gerçekleştirildiğini dile getiren Bozkuş, "Elimizden geldikçe kardeşlerimizin yanında olacağız. Bizler onların başarısı ve tebessümüyle mutlu oluyoruz. Bizler paylaştıkça büyüyen bir aileyiz. Bu kışın soğuk günlerinde eğer ki bir evladımızın, bir kardeşimizin bile gönlünü ısıtabildiysek ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.

Bozkuş, öğrencilere yardımların ulaştırılmasında katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Minibüs şoförü, kendi eşinin sonu oldu
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme

Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Eşinin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Minibüs şoförü, kendi eşinin sonu oldu
Kiralık katil mi tuttu? Güllü'nün kızı sessizliğini ilk kez bozdu

Güllü'nün ölümünde kiralık katil iddiası! En yakınındaki isim konuştu
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu

Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Hırsını masadan çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.