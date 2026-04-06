Haberler

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünde AA'nın önemli bir basın kuruluşu olduğunu ve tarafsız habercilik anlayışını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Şahin, mesajında, AA'nın Milli Mücadele'nin en çetin şartlarında kurularak milletin sesi olduğunu belirtti.

Ajansın, kuruluşundan bugüne kadar doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getirdiğine işaret eden Şahin, " Anadolu Ajansı, köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve ilkeli yayıncılığıyla ülkemizin en önemli basın kuruluşlarından biri olmayı sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Şahin, AA'nın gelişen teknolojiyi yakından takip ederek uluslararası alanda da etkinliğini artırdığını vurguladı.

AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Şahin, tüm çalışanlarına başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

