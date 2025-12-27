Haberler

Mehmet Akif Ersoy vefatının 89'uncu yılında mezarı başında anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı'daki mezarı başında düzenlenen anma töreninde dualarla yad edildi. Törene İstanbul Valisi ve diğer önemli isimler katıldı.

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89'uncu yılında Edirnekapı'daki mezarı başında anıldı. Anma programında Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi. Tören katılımcıların kabre karanfil bırakmasıyla son buldu.

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89'uncu yılında Edirnekapı'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okunurken, mezarına karanfiller bırakıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon katıldı. Duaların edildiği anma programında, Mehmet Akif Ersoy'un fikirleri ve milli mücadele dönemindeki mücadelesinin önemine vurgu yapıldı. Tören, katılımcıların kabre karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

