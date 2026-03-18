'MAKÜ birlikte çalışmayı başarabilmiş bir üniversitedir'

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversitenin kuruluşunun 20'nci yılını kutladıklarını belirterek, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kurulduğu günden bu yana birlikte çalışmayı başarabilmiş bir üniversitedir" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kuruluşunun 20'nci yılı dolayısıyla kampüsteki otelde basın toplantısı düzenlendi. Rektör yardımcıları ile toplantıyı gerçekleştiren Rektör Dalgar, "2006 yılında 81 ile üniversite kurulması çerçevesinde başlayan bir süreç. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2006 yılında kurulan üniversiteler arasında pozitif yönden birçok konuda ayrıştığını görüyoruz. Bu hem üniversite olarak hem de şehir olarak hepimiz için gurur vesilesi. Geldiğimiz noktada en önemli unsurun kurumsal iç barış olduğunu, birlikte çalışmayı başarabilmiş bir takım olmanın getirdiği bir husus olduğunu düşünüyorum. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kurulduğu günden bu yana birlikte çalışmayı başarabilmiş bir üniversitedir. Bizim de hassasiyet gösterdiğimiz en önemli hususlardan birisi ortak çalışma kültürü. Üniversitemizin 14 fakülte, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 4 enstitü, 13 meslek yüksekokulu olmak üzere 36 akademik birimi var. 15'inci fakültemizin de sürecini takip ediyoruz. Gelişmeye devam edeceğiz. Burdur'un 10 ilçesinden 7'sinde meslek yüksekokullarımız var. 19 bin 55 lisans, 13 bin 22 ön lisans, 2 bin 376 yüksek lisans, 328 doktora öğrencisi olmak üzere 34 bin 781 kayıtlı öğrencimiz var" dedi.

Rektör Dalgar, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl süreyle verilen 'Tam Akreditasyon Sertifikası' ile MAKÜ'nün eğitimde kalitesinin tescillendiğini belirtti. Rektör Dalgar, MAKÜ bünyesinde 2025 yılında 19 yeni program açıldığını söyledi.

