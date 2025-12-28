Haberler

Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yılında Sivas'ta anıldı

Sivas'ta, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda, Ersoy'un milli mücadeledeki katkıları ve şairlik dönemi değerlendirildi.

Sivas'ta, İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi tarafından dernek binasında düzenlenen programda konuşan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Yıldız, Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadeledeki çalışmaları ve şairliği dönemindeki tarihsel gelişimini değerlendirdi.

Yıldız, Türk İslam tarihinde her dönemin bir fikir insanı olduğunu, bunların milleti bir arada tutan ve toplumun fikri yönden yetişmesini, gelişmesini ve bilinçlenmesini sağlayan abide şahsiyetler olduğunu ifade ederek, "Mehmet Akif Ersoy, hatip şairlerden olmakla birlikte kahramanlığı kendi şahsiyetinden gelen kişilerdendir." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad eden Yıldız, "Kimi kahramanlar anılacağı ve hatırlanacağı devirleri kendileri seçer. Mehmet Akif de bu kahramanlardandır. Müslüman kimliğini siyasi ikbale tercih ederek manevi bir kahraman görünümündedir. 20. asrın aruz vezninde Yahya Kemal ile birlikte zirvededir." diye konuştu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şube Başkanı Aydın Yılmaz ise Mehmet Akif Ersoy'u iyi tanımak gerektiğini vurgulayarak, fikirlerini, yaşantısını örnek alacak donanımlı gençler yetiştirmek gerektiğini kaydetti.

Programa, kamu kurum ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, akademisyenler ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
