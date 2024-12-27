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Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Düzenlendi
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Hukukçular Derneği, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde bir etkinlik düzenledi. Programda, Akif'in şiirleri okunurken, tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez de 'Korkma' oyununu sahneledi.

Hukukçular Derneğince, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Derneğin Kültür Sanat ve Gezi Komisyonunca, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren ve tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez katıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla düzenlenen program, milli şairin şiirlerinin okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Mehmet Akif'in "Asım'ın nesli" idealine atıfta bulunarak, "Akif, ne zaman ezan okunsa hürmeten ayağa kalkarmış. Vefatından sonra arkadaşları onun için şöyle dediler: 'Allah, ezana hürmetinden dolayı Akif'e öyle bir şiir yazdırdı ki o şiir okunurken herkes onu ayakta dinliyor.'" dedi.

Daha sonra tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez, kendi kaleme aldığı "Korkma" isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Program, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Gülseren'in kapanış konuşmasının ardından hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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