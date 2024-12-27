Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Alaçam'da Gerçekleştirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde " Mehmet Akif Ersoy'u Anma" programı gerçekleştirildi.

Alaçam Gençlik Merkezinde gönüllüler tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin okunmasıyla devam eden program, Gençlik Merkezi drama atölyesi tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan gösteri ile son buldu.

Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.