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Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Alaçam'da Gerçekleştirildi

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Alaçam'da Gerçekleştirildi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy'u Anma' programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlikte, Ersoy'un şiirleri okunarak, onun İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan bir gösteri sunuldu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde " Mehmet Akif Ersoy'u Anma" programı gerçekleştirildi.

Alaçam Gençlik Merkezinde gönüllüler tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin okunmasıyla devam eden program, Gençlik Merkezi drama atölyesi tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan gösteri ile son buldu.

Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel
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