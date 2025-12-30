Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ifadesi alınmak üzere cezaevinden adliyeye getirildi.

İTİRAFÇI OLACAK

Ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Ersoy'un 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, 9 Aralık'ta aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, 10 Aralık'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, 11 Aralık'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Sevk yazısında, şüphelilerin konutlarında uyuşturucu kullanımına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen bazı kişilere uyuşturucu temin ettikleri ve Ersoy'un bu süreçte "sektörel ve maddi menfaat" elde ettiği iddialarına yer verildi. Ersoy ise suçlamaları reddederek, ifadesinde yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.