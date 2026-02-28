'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin oyuncuları, hayranlarıyla bir araya geldi. Oyuncular hayranlarıyla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Dizide, Sultan Mehmed karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu, Vlad Tepeş Drakula karakterini canlandıran Ertan Saban, Gülşah Hatun karakterini canlandıran Sena Çakır, Malkoçoğlu Bali Bey karakterini canlandıran Kenan Çoban, Veli Mahmud Paşa karakterini canlandıran Gürkan Uygun, Çiçek Hatun karakterini canlandıran Merve Üçer, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
